Religion. Un pèlerinage inédit de 100km à pied entre Lisieux et Alençon

100km à pied de Lisieux jusqu'à Alençon, ça use les souliers ! Les diocèses de Séez (Orne) et de Bayeux-Lisieux (Calvados) ont présenté, lundi 28 avril, un pèlerinage inédit. Une grande marche reliera Lisieux à Alençon du lundi 7 au samedi 12 juillet pour célébrer le dixième anniversaire de la canonisation "par le pape François" de Louis et Zélie Martin, les parents de sainte Thérèse de Lisieux, explique Monseigneur Feillet, évêque de Séez. Le couple s'est rencontré et a élevé ses enfants à Alençon. A la mort de Zélie Martin, le père veuf a emménagé à Lisieux.

"Des saints qui ont montré l'exemple" pour Mgr Feillet Impossible de lire le son.

Organisé par les sanctuaires Sainte-Thérèse de Lisieux et celui de Louis et Zélie d'Alençon, cet événement propose six jours de marche au départ de Lisieux, avec une distance quotidienne de 15 à 20km. Le pèlerinage est ouvert à tous : couples, familles, célibataires…

Les reliques tirées par… des chevaux !

"Le message principal, c'est que la vie de famille, la vie de couple, peut être un lieu de sainteté", développe l'évêque. Les pèlerins marcheront derrière les reliques du couple, qui seront tirées sur tout le chemin par "deux Percherons".

Durant la marche, le reliquaire (coffret contenant les reliques) sera monté sur une carriole, et tiré par deux Percherons.

Un invité d'honneur

L'objectif final ? Arriver à la basilique d'Alençon pour y déposer le reliquaire du couple, aujourd'hui exposé à Lisieux. Un week-end festif clôturera cet événement, avec comme invité d'honneur le cardinal corse François Bustillo… s'il n'est pas élu pape d'ici là !

Il est possible de n'effectuer qu'une seule journée, qu'un bout du tronçon ou de venir simplement pour la grande journée du samedi 12 juillet. Le prix pour six jours (avec couchage et pension complète) s'élève à 295€ par personne. Toutes les informations pour le pèlerinage sont disponibles sur le site du sanctuaire d'Alençon.