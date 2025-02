Religion. Les reliques de Sainte-Thérèse voyagent à Caen

Souvent en voyage en Asie, en Amérique ou en Afrique, les reliques de Sainte-Thérèse sillonnent le Calvados en cette année 2025, sainte pour les Chrétiens. Depuis le début du mois de janvier, et jusqu'en juin, le reliquaire fait le tour des 15 paroisses du diocèse de Bayeux-Lisieux. Du 26 février au 5 mars, il fait un arrêt au sein de la paroisse Bon Pasteur de Caen.

"Les paroisses sont enthousiastes, se félicite l'évêque Mgr Habert. On voit que des Chrétiens fervents sont attirés, mais aussi des gens que l'on ne voit pas souvent, parfois même qui ne sont pas croyants." Cette "dévotion populaire" se mesure dans les églises, visitées par les reliques, mais aussi parfois des Ehpad ou des écoles. "Sainte-Thérèse vient à nous, et c'est une grande joie pour les communautés locales", poursuit l'homme d'Eglise. Les reliques prendront ensuite la route du Bessin et du Bocage virois. Retour à Caen du 25 mars au 1er avril, avec un passage au sein de la paroisse Saint-Louis-et-Zélie-Martin du sud de Caen.