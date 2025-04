Rouen. Mgr Dominique Lebrun se rendra aux funérailles du pape François en Italie

Les obsèques du pape François ont lieu samedi 26 avril à 10h. A cette occasion, Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen se rendra à Rome pour assister aux funérailles du souverain pontife. Lui qui l'a rencontré à au moins quatre reprises tenait à lui rendre hommage. "Environ 3 500 évêques du monde seront présents, dont une trentaine de Français", dévoile-t-il.

Une rencontre marquante en 2016

"Le pape François m'a envoyé à Rouen pour être archevêque", se souvient Mgr Dominique Lebrun. La rencontre qui l'a le plus marquée, c'était en 2016 "après l'assassinat du père Jacques Hamel, ça a été un moment fort de voir son humanité", confie-t-il. Dans d'autres circonstances, lorsqu'il était de passage à Rome, "je me rendais à l'audience du mercredi et j'avais la possibilité de le saluer et de lui dire quelques mots". Ce qui l'a le plus frappé, c'est le fait que le pape François soit "venu avec une valise depuis Buenos Aires en 2013. Il n'est jamais reparti chez lui et a eu conscience que sa mission était à Rome".

"Je n'ai aucune attente"

"Je n'ai aucune attente concernant la personne qui pourrait être élue pape", assure Monseigneur Dominique Lebrun. "Sa mission sera de continuer d'assurer la communion non pas seulement d'idée et d'esprit mais qui est une communion de mission dans le monde", poursuit-il. Selon lui, le grand défi du nouveau pape sera "la paix entre les Etats, les nations, les peuples et aussi à l'intérieur de nos pays. Il y a aussi un rejet de toutes les violences. L'Eglise doit prendre sa part".

Et l'élection du nouveau pape peut prendre du temps : dans l'histoire de la papauté, "il y a parfois plus de deux ans entre deux papes, explique Mgr Dominique Lebrun, mais dans l'histoire moderne, il s'agit de quelques jours, de quelques semaines. C'est l'origine du conclave, on enferme les cardinaux pour les stimuler à faire leur choix".

Une célébration à Rouen

La célébration en hommage au pape François prévue au départ samedi 26 avril, est reportée au dimanche 27 avril à 18h30 en la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Elle remplace ainsi la messe habituellement célébrée le dimanche soir à l'église Saint-Maclou.

