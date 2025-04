Mort du pape François. "Il a profondément renouvelé le visage de l'Eglise" témoignent les évêques de Normandie

Les réactions se multiplient après la mort du Pape François, lundi 21 avril, à l'âge 88 ans. Le pape argentin aura marqué le monde entier en douze années de pontificat durant lequel il se sera rendu trois fois en France à Strasbourg, Marseille et l'an dernier en Corse. Cela n'a pas empêché les évêques de Normandie de rencontrer le Saint-Père. Celui de Coutances, Mgr Grégoire Cador a eu la chance d'échanger avec le pape François fin octobre 2023 après son ordination en tant qu'évêque.

"Il nous a rappelé ce qu'est la fraternité humaine"

Comme cela se fait chaque année, l'évêque de Coutances accompagne en pèlerinage à Rome, ceux qui ont reçu la confirmation. Le normand a donc été personnellement présenté au pape François lors de l'audience générale. "Quand je me suis approché de lui, je lui ai dit : 'Saint Père je suis évêque depuis 10 jours'. Il m'a regardé avec un grand sourire, il s'est frotté le bout du nez et il m'a dit : tu sens encore le Saint chrême", s'amuse-t-il. Mgr Grégoire Cador garde le souvenir d'un homme "très chaleureux et très attentif". Pour le normand "le mot fraternité" est celui qui caractérisait le mieux le Pape François. "Il nous a vraiment rappelé à temps et à contretemps ce qu'est la fraternité humaine et pas seulement avec les chrétiens mais avec l'ensemble de l'humanité".

• Lire aussi. Le Vatican annonce la mort du pape François à l'âge de 88 ans

Lui aussi a pu le rencontrer à l'occasion du Synode sur la famille en 2015, l'évêque du Havre Mgr Jean-Luc Brunin salue la mémoire d'un pape qui a "profondément renouvelé le visage de l'Église… passant d'une Eglise un peu rigide sur les principes à une Eglise ouverte et attentive à tous". Le normand garde notamment en mémoire ses multiples positions sur les drames migratoires, à commencer par Lampédusa où il se renda lors de son premier déplacement pontifical, mais aussi son attachement à l'écologie. Cette "transformation radicale" de l'Église selon Mgr Brunin a contribué à l'arrivée de plus en plus nombreuse de "catéchumènes", ces fidèles qui ne sont pas encore baptisés, mais qui cheminent pour le devenir.

• Lire aussi. Le pape François fait une dédicace au diocèse Bayeux-Lisieux lors d'une audience

De son côté, l'archevêque de Rouen, Mgr Dominique Lebrun, en déplacement en Ethiopie avec une délégation de la Conférence des évêques de France, a exprimé "sa plus vive émotion devant la perte du pasteur de l'Église universelle". Selon l'archevêque, "c'est le pape de l'écologie, le pape des plus pauvres, le pape de la loi de l'évangile et de la synodalité". Mgr Lebrun donne rendez-vous aux habitants du diocèse samedi 26 avril à 10h en la cathédrale Notre-Dame pour un hommage au pape François.