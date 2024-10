Normandie. Faites contrôler gratuitement vos phares avant le passage à l'heure d'hiver

Le passage à l'heure d'hiver approche à grand pas, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre, synonyme de journées plus courtes et donc de déplacements avec une luminosité réduite voire de nuit. Pour s'y préparer, l'opération Lumière et vision est organisée par l'association Prévention routière dans plusieurs villes normandes jusqu'au 28 novembre.

Des vérifications gratuites de l'éclairage

Voitures, motos, vélos, trottinettes… Vous pouvez faire vérifier gratuitement l'éclairage et les autres équipements de visibilité de votre véhicule dès jeudi 17 octobre à Flers, place Wunstorf de 10h à 17h. Il est aussi possible de faire vérifier les essuie-glaces, le pare-brise et les rétroviseurs de votre voiture. Et prendre au passage quelques conseils.

"On peut voir parfois des voitures qui ont un phare qui éclaire moins que l'autre, donc c'est important de faire ces vérifications", explique Pauline Jouvenaux, directrice régionale Normandie de l'association organisatrice. "Au-delà de ça, c'est aussi important que les phares, le pare-brise et les rétroviseurs soient propres", illustre-t-elle.

Les conseils de Pauline Jouvenaux avant le passage à l'heure d'hiver Impossible de lire le son.

Des opérations partout en Normandie

Plusieurs journées similaires vont s'enchaîner dans la région, à Caen (24/10), Neufchâtel-en-Bray (25/10), Coutances (06/11), Val-de-Reuil (18/11), Montmartin-sur-Mer (19/11) ou encore à Saint-André-de-l'Eure (26/11). L'association s'installera également sur un village de la prévention à Alençon le 31 octobre, place Foch.

Trois opérations seront dédiées aux mobilités douces, à destination des piétons, cyclistes et autres usagers vulnérables. Alors que l'éclairage public ne suffit pas toujours, il est important de bien être vu la nuit par les automobilistes. Ces opérations ont lieu à Rouen le 18 octobre, au Havre le 20 novembre et à Caen le 28 novembre.