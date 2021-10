Alençon. Époux Martin : le début d'un an de Jubilé pour 160 ans de mariage

Le Jubilé des époux Martin débute samedi 7 juillet 2018 à Alençon (Orne). Il va durer un an. Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse, ont été faits Saints : mariés en 1858, béatifiés en 2008, canonisés en 2015. C'était la première fois que l'Église canonisait un couple. Non pas grâce à leur fille Thérèse ; Pas seulement.

La Rue Saint Blaise à Alençon, pavoisée d'oriflammes bleus. - Eric Mas

Couple modèle

Le couple d'alors est un modèle pour beaucoup de couple d'aujourd'hui à travers le monde. Pour son amour à Alençon, où il s'est rencontré, où il a élevé cinq filles, dont Thérèse. Mais aussi un couple modèle pour son avance sur son époque : Louis et Zélie travaillaient tous les deux. Moderne dans sa fin de 19e siècle, Zélie employait une vingtaine de dentellières dans son entreprise.

Le Jubilé des époux Martin jusqu'en juillet 2019. - Eric Mas

Louis et Zélie Martin doivent aujourd'hui servir de modèle aux couples du monde entier. Ce Jubilé est organisé à l'occasion des 160 ans de leur mariage, avec une dizaine de week-ends spéciaux dédiés aux couples en général, à la famille, qui seront organisés à Alençon, jusqu'en juillet 2019. Notamment à la maison des époux Martin, face à la préfecture Rue Saint-Blaise, qui est toute pavoisée d'oriflammes de couleur bleue, pour marquer l'événement.

Ouverture du Jubilé le 7 juillet 2018

Une messe célébrée en la basilique Notre-Dame à Alençon samedi 7 juillet à 11 heures ouvre ce Jubilé, avant une marche des pèlerins, de 14 heures à 16 heures dans les rues de la ville. Les célébrations se poursuivront dimanche 8 juillet 2018 toute la journée.