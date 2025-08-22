En ce moment Messy Lola YOUNG
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Musique. Deux artistes normands, Joseph Kamel et Daysy, sont derrière Mille fois, le nouveau single de M. Pokora

Société. M. Pokora revient avec un single romantique, écrit et composé par Joseph Kamel et Daysy, deux chanteurs normands. Une collaboration inédite qui ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière.

Publié le 22/08/2025 à 14h01 - Par Aline
Musique. Deux artistes normands, Joseph Kamel et Daysy, sont derrière Mille fois, le nouveau single de M. Pokora
M. Pokora offre un nouveau titre à ses fans. Découvrez "Mille Fois" sur Tendance Ouest. - Capture d'écran YouTube - M. Pokora Officiel

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Alors qu'il va s'installer dans le fauteuil de coach de The Voice Kids le samedi 30 août, M. Pokora dévoile Mille fois, un single inédit qui s'apprête à redonner un souffle nouveau à sa carrière et à ses futurs projets.

Un single intime

Après le succès de son album Adrénaline, M. Pokora signe son retour avec Mille fois, une ballade pleine de tendresse dédiée à Christina Milian, sa compagne. Sur Instagram, le chanteur a dévoilé un extrait du clip, tourné dans les collines dorées de Los Angeles au coucher du soleil, offrant une ambiance chaleureuse et romantique qui séduit déjà ses fans sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora)

Deux chanteurs normands derrière ce titre

Grande surprise : le titre n'a pas été écrit par M. Pokora mais par deux talents de notre belle Normandie, Joseph Kamel et Daysy. Connus pour leur sensibilité artistique, ils ont façonné un morceau sur mesure, mêlant texte sincère et mélodie envoûtante, avec Joseph Kamel à la guitare pour apporter une touche acoustique authentique.

Une fin d'année 2025 bien remplie pour M. Pokora

Mille fois marque le coup d'envoi d'une période intense pour M. Pokora. En plus de son rôle de coach dans The Voice Kids, il sera prochainement à l'affiche du téléfilm Oradour, ne m'oublie pas.

Enfin, dès le 8 novembre 2025, il lancera l'Adrénaline Tour avec une trentaine de dates en France, dont un concert événement à l'Accor Arena à Paris, le 25 novembre. Les billets pour cette nouvelle tournée sont en vente sur Fnac et Ticketmaster.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Musique. Deux artistes normands, Joseph Kamel et Daysy, sont derrière Mille fois, le nouveau single de M. Pokora
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple