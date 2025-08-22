Musique. Deux artistes normands, Joseph Kamel et Daysy, sont derrière Mille fois, le nouveau single de M. Pokora

Alors qu'il va s'installer dans le fauteuil de coach de The Voice Kids le samedi 30 août, M. Pokora dévoile Mille fois, un single inédit qui s'apprête à redonner un souffle nouveau à sa carrière et à ses futurs projets.

Un single intime

Après le succès de son album Adrénaline, M. Pokora signe son retour avec Mille fois, une ballade pleine de tendresse dédiée à Christina Milian, sa compagne. Sur Instagram, le chanteur a dévoilé un extrait du clip, tourné dans les collines dorées de Los Angeles au coucher du soleil, offrant une ambiance chaleureuse et romantique qui séduit déjà ses fans sur Instagram.

Deux chanteurs normands derrière ce titre

Grande surprise : le titre n'a pas été écrit par M. Pokora mais par deux talents de notre belle Normandie, Joseph Kamel et Daysy. Connus pour leur sensibilité artistique, ils ont façonné un morceau sur mesure, mêlant texte sincère et mélodie envoûtante, avec Joseph Kamel à la guitare pour apporter une touche acoustique authentique.

Une fin d'année 2025 bien remplie pour M. Pokora

Mille fois marque le coup d'envoi d'une période intense pour M. Pokora. En plus de son rôle de coach dans The Voice Kids, il sera prochainement à l'affiche du téléfilm Oradour, ne m'oublie pas.

Enfin, dès le 8 novembre 2025, il lancera l'Adrénaline Tour avec une trentaine de dates en France, dont un concert événement à l'Accor Arena à Paris, le 25 novembre. Les billets pour cette nouvelle tournée sont en vente sur Fnac et Ticketmaster.