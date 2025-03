Télévision. "The Voice Kids" de retour : les 4 coachs pour la saison prochaine dévoilés !

En ce moment, "The Voice" rencontre un grand succès sur TF1 avec l'arrivée de Zaz, Patricia Kaas, Vianney et Florent Pagny. Alors que les auditions à l'aveugle sont terminées, une nouvelle étape va venir dynamiser l'émission : les groupes. En attendant de découvrir cette nouveauté, TF1 annonce officiellement le retour de la version enfants du télé-crochet, "The Voice Kids", avec une toute nouvelle équipe de coachs.

Après la victoire de Tim l'année dernière, soutenu par Lara Fabian, l'émission promet encore de belles surprises cette saison !

Seul Patrick Fiori, membre emblématique du programme, conserve son fauteuil rouge

Si la saison 10 a vu Slimane, Claudio Capéo et Lara Fabian aux côtés de Patrick Fiori, cette 11e édition fait souffler un vent de fraîcheur avec l'arrivée de trois nouveaux visages. Seul Patrick Fiori, présent depuis la deuxième saison en 2015, conserve son fauteuil rouge. A ses côtés, les téléspectateurs retrouveront M. Pokora et Soprano, deux coachs qui connaissent bien l'univers de l'émission. M. Pokora, qui avait emmené Manuela Diaz à la victoire en 2016, fait son grand retour après plusieurs saisons d'absence, tandis que Soprano, coach de 2018 à 2020, revient également. Enfin, la chanteuse Santa, nouvelle recrue, apportera sa créativité et sa bienveillance pour dynamiser cette 11e saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TF1 (@tf1)

Avec cette équipe pleine de talents, "The Voice Kids" est prêt à offrir une nouvelle édition inoubliable.