France-Monde. La date de diffusion de la nouvelle saison de The Voice Kids vient d'être dévoilée

The Voice Kids fait son retour sur TF1 ! Dans quelques jours, les premiers talents chanteront devant les coachs, installés dans les célèbres fauteuils rouges. Cette année, Lara Fabian et Claudio Capéo rejoindront Slimane et Patrick Fiori. Ils remplacent Nolwenn Leroy et Kendji Girac, qui quittent l'émission.

Claudio Capéo avait été révélé en 2016, lors de la saison 5 de The Voice. Il est de retour cette fois-ci pour prendre place en tant que coach de l'édition kids. Lara Fabian avait, quant à elle, déjà eu ce rôle de coach dans l'édition pour adultes en 2020. En ce qui concerne les coachs présents l'année précédente, Patrick Fiori et Slimane, ce sont des figures incontournables de l'émission. Patrick Fiori est l'un des piliers du programme, avec à son actif 9 saisons et 4 victoires, et Slimane est le vainqueur de la saison 5 de The Voice. Il a également gagné The Voice Kids en tant que coach en 2023 avec Durel.

Rendez-vous donc le samedi 17 août à 21h10, sur TF1. Les quatre coachs vont vivre des montagnes russes émotionnelles. Les jeunes talents, âgés de 7 à 15 ans, monteront sur scène pour partager des émotions intenses. "Plus que jamais, les coachs sont déterminés à attirer les meilleurs talents dans leur équipe. Pour cela, ils n'hésiteront pas à utiliser le Super Block, une arme fatale qui permet de bloquer un autre coach, même si celui-ci s'est déjà retourné", indique un communiqué de TF1.

Nikos Aliagas et Karine Ferri sont également de retour pour animer le show.