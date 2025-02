Télévision. A 96 ans, Colette s'apprête à réaliser son rêve en participant à "The Voice" !

Colette Mansard vit à 100 à l'heure. Elle a composé pour de nombreux artistes durant toute sa vie, et samedi 22 février 2025, elle s'apprête à réaliser son plus grand rêve.

La quatorzième saison de The Voice a débuté le 1er février 2025 sur TF1, marquant un tournant significatif pour l'émission phare. Présentée par Nikos Aliagas, fidèle au poste depuis le lancement du programme en France, cette nouvelle édition se distingue par une série de nouveautés destinées à raviver l'intérêt du public : nouveau décor, nouveau plateau et un orchestre désormais positionné en contrebas de la scène, pour créer une meilleure proximité avec les artistes.

Des candidats aux profils variés et surprenants

L'une des ambitions affichées par la production cette année est de faire de The Voice la plus grande scène ouverte de France. Pour ce faire, les castings ont été élargis à une variété de styles musicaux et de profils. Les candidats, âgés de 16 à 95 ans, viennent des quatre coins du monde, notamment d'Italie, du Canada, du Liban, des Etats-Unis et de Géorgie, et s'expriment dans une multitude de langues. Cette diversité promet des prestations riches et variées, reflétant l'universalité de la musique.

A 96 ans, Colette est prête à émouvoir le public

Parmi les talents exceptionnels de cette saison, Colette Mansard, une Morbihannaise de 96 ans qui se distingue particulièrement. Arrière-arrière-grand-mère, elle est la doyenne de l'émission, non seulement en France mais aussi à l'international. Colette Mansard a travaillé dans l'ombre toute sa vie, composant des titres pour de nombreux artistes comme Juliette Gréco, Luis Mariano ou encore Annie Cordy. Elle explique qu'elle ne s'est jamais lancée dans une carrière de chanteuse à cause de la peur de se retrouver sur scène, face à un public.

Aujourd'hui, elle se sent prête et va interpréter Comment faire pour être heureux, une chanson qu'elle "dédie à la jeunesse actuelle". Sa prestation, prévue samedi 22 février, promet d'être un moment fort de l'émission, témoignant que la passion pour la musique n'a pas d'âge.