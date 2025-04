People. Après la Star Academy, le Normand Pierre Garnier de retour sur TF1... pour la finale de The Voice !

L'histoire d'amour entre le chanteur normand Pierre Garnier et TF1 continue. Le Manchois va apparaître de nouveau dans un télécrochet du groupe audiovisuel. Il n'en sera pas candidat, évidemment, mais il fait partie des artistes invités à venir chanter lors de la finale de The Voice, samedi 3 mai. Il viendra interpréter un titre avec l'un des quatre finalistes.

Il ne sera pas le seul artiste invité, Lara Fabian, Matt Pokora et Yodelice (venu au Tendance Live de Granville 2024) seront aussi sur la scène. Il Cello est le finaliste de Florent Pagny, et Mega, celle de Vianney. La finaliste de Zaz est Gianni et Mickaël Gallo est celui de Patricia Kaas.