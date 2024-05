Tendance Live Granville. Yodelice, le dandy magicien

On ne le présente plus. Maxime Nucci, artiste aux multiples talents, a créé son personnage de Yodelice en 2009, quelques années après avoir débuté dans le monde de la musique.

Chanteur, compositeur, guitariste, producteur et même acteur - on se souvient tous de son apparition enchantée dans le film Les Petits Mouchoirs, où il interprète son titre Talk to me - il s'est fait connaître avec son style musical éclectique mêlant rock, pop et folk.

Un cinquième album

L'artiste de 45 ans, qui a multiplié les collaborations avec des stars, de Guillaume Canet à Johnny Hallyday, dont il a réalisé un album, en passant par Jain, revient cette année avec une musique à l'image de notre époque, mêlant complexité, nuances sombres et quête permanente de lumière. Un retour qui se traduit par un nouveau projet, attendu à l'automne. Un cinquième album aux influences rock et électro, où Yodelice met toute sa rage et sa sensualité.

En tournée de mai 2024 à février 2025 - il passe notamment par le festival Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair, début juillet, et par le 106, à Rouen, en décembre - il fait un crochet par Granville pour présenter quelques titres de son cinquième album.