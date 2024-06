Tendance Live Granville. Puggy, l'énergie rock

Puggy fêtera ses 20 ans en 2025. Au fil de ces deux décennies, le groupe de pop rock belge a affirmé sa patte dans le paysage musical actuel, avec une musique énergique et mélodieuse. La particularité de Puggy ? Leur fine équipe ne compte aucun leader, Matthew Irons, Romain Descampe et Egil Franzen, dit Ziggy, collaborant de manière égalitaire.

Un nouvel EP

réussi

Le groupe, à la solide base de fans, a également collaboré à l'écriture et à la production de plusieurs albums pour d'autres artistes tels qu'Angèle, Adé, Yseult - cette dernière participe également à leur dernier EP - ou Noé Prezsow.

En 2023, après une absence de six ans, le groupe a fait un retour remarqué avec le single Never give up puis Numbers, extraits de l'EP Radio Kitchen. Pourquoi Radio Kitchen ? Parce que les titres de cet opus autoproduit ont été enregistrés… dans leur cuisine !

Ses membres - qui viennent également de se faire remarquer avec une reprise surprenante de Flowers, de Miley Cirus, avec Pomme dans Taratata - vont déployer toute leur énergie rock sur la scène du Tendance Live. Soyez prêts à vibrer avec eux !