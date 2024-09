Tendance Live Granville. Eloïz, la guitare en bandoulière

Eloïz, chanteuse et compositrice du Nord, trace son chemin après avoir été découverte dans l'émission "La France a un incroyable talent", en 2020. La jeune artiste, qui a débuté dans la gendarmerie car elle avait besoin de se sentir utile, mélange habilement pop, folk et variété. Son univers poétique et envoûtant séduit un public de plus en plus large. Après ses titres à succès Hey bro et Plus de place pour ta peine, la jeune chanteuse vient de sortir Comment tu vas ?, un single aux sonorités country, en duo avec Ridsa. Elle sera sur la scène du Tendance Live… le jour de la sortie de son premier album !