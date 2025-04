Télévision. Quel résultat pour la Manchoise Sorenza après les groupes dans l'émission The Voice sur TF1 ?

L'aventure de Sorenza se poursuit à The Voice, le télécrochet de TF1. Samedi 5 avril, elle était dans la phase de groupes avec trois autres chanteurs de l'équipe de Vianney. La Normande, professeur des écoles, était entourée de Gaël, interne en médecine d'urgence, Khénoah, pianiste de gare, et Etienne, jazzman.

Les Vieux de Jacques Brel

Le quatuor a interprété une chanson de Jacques Brel : "Les vieux", à la télévision. La scénographie a placé les chanteurs à table, avec aussi quatre personnes âgées, dégustant une soupe. Vianney a rejoint son équipe vers le milieu de la chanson pour les accompagner à la guitare. Pour le débrief, les trois autres juges, Patricia Kaas, Zaz et Florent Pagny sont venus se mettre à table.

Vianney a "adoré le moment"

"J'ai adoré le moment", a assuré Vianney. Il a ajouté : "la chanson aide beaucoup, c'est sûr. Mais le costume, il faut le porter, l'endosser. Ce n'est pas facile. Ce que vous avez donné, c'était simple et sur cette chanson, il faut rester simple. C'est ce qui a rendu le moment beau." Il a alors demandé l'avis des autres membres du jury. Florent Pagny a noté la prestation de Khénoah, tout comme Zaz et Patricia Kaas a apprécié la rondeur de la voix d'Etienne.

Quel avenir pour Sorenza ?

"Un peu de courage", s'est motivé Vianney. S'il a noté les qualités d'Etienne et Khénoah, "je vais partir avec Sorenza", a-t-il dévoilé, car il a senti "une âme qui est un peu plus chargée", "qui vient de loin, des profondeurs" et ça l'a embarqué. Une nouvelle qui a fait fondre en larmes la Normande qui continue donc l'aventure The Voice avec les Battles.

Dans un long message sur les réseaux sociaux Sorenza, qui dévoile un nouveau titre ce dimanche, a remercié ces partenaires de chant, où ils ont vécu avec "beaucoup de bienveillance, de respect et d'entraide". Elle a dévoilé aussi quelques secrets de préparation, comme des "répètes dans la salle de bains de l'hôtel" et des "fous rires". "Cette victoire a une saveur particulière car je perds mes trois copains", assure-t-elle, tout en promettant de se battre pour eux et de profiter de l'expérience. La prochaine étape pour Sorenza, ce sont maintenant les battles. Pour la Pontorsonnaise, elle aura lieu le samedi 19 avril, toujours sur TF1. Il ne reste plus qu'à espérer que rien ne cloche pour elle à la veille de Pâques.