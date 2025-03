Télévision. Et si vous étiez le prochain Normand à gagner 20 000€ à La Roue de la Fortune ? Les castings sont ouverts !

Vous l'avez déjà vue à la télé, et vous avez toujours voulu y participer ? La Roue de la Fortune est un jeu télévisé légendaire où les candidats doivent deviner des mots et des expressions cachés, tout en tournant une roue qui peut leur faire gagner de l'argent… ou tout perdre avec la terrible case "Banqueroute" !

Trois candidats s'affrontent chaque jour sur cinq manches, et celui qui amasse le plus d'argent accède à la grande finale. Là, il n'a que 10 secondes pour résoudre l'énigme ultime et décrocher le jackpot de 20 000€ ou un voyage inoubliable.

Pourquoi participer au casting de La Roue de la Fortune ?

Cette fois, il ne s'agit plus seulement de regarder, mais de vivre l'expérience. Imaginez-vous sur le plateau, sous les projecteurs, avec Eric Antoine en maître de cérémonie. Vous tournez la roue, vous croisez les doigts, et le suspense monte… Jusqu'au jackpot ?

Qui peut s'inscrire au casting ?

Le casting est ouvert à tous ! Que vous soyez un as des mots croisés, un amateur de jeux ou simplement curieux, votre enthousiasme est votre meilleur atout.

Quelques conditions à respecter :

Avoir au moins 18 ans.

Résider en France.

Aimer le jeu et avoir une bonne dose de bonne humeur !

Pas besoin d'expérience à la télé, juste de l'envie et du fun !

Comment s'inscrire au casting de La Roue de la Fortune ?

L'inscription est rapide et simple. Voici comment faire :

Remplissez le formulaire en ligne.

Indiquez vos coordonnées et répondez à quelques questions sur votre motivation.

Envoyez une vidéo de présentation : soyez naturel et montrez votre enthousiasme !

Si vous êtes sélectionné, l'équipe du casting vous contactera pour une audition. On a hâte de suivre les aventures du prochain Normand dans la Roue de la Fortune !