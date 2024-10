Calvados. Il va tenter le tour de magie de sa vie pour l'émission "La France a un incroyable talent"

A 38 ans, c'est sa deuxième participation à l'émission "La France a un incroyable talent". Mathieu Stepson, magicien de talent, avait déjà tenté sa chance il y a sept ans, "j'étais arrivé jusqu'en demi-finale". Mercredi 23 octobre, il repasse sur le plateau pour tenter le tour de sa vie. Il espère surprendre le jury, le public mais aussi les téléspectateurs : "J'appréhende la diffusion, pour voir comment ça va être perçu par le grand public."

"J'espère arriver jusqu'en finale"

Après son premier passage il est resté en contact avec le magicien-humoriste Eric Antoine, membre du jury. "On a fait des événements ensemble, il m'a invité dans son festival de magie, donc il connaît un peu mon travail. C'est lui qui va être le plus dur à surprendre." L'émission a été tournée en juillet dernier, mais secret oblige, Mathieu Stepson n'en dit mot : "Le but serait ici d'atteindre la finale pour faire une étape de plus que la dernière fois en 2017."

Une date à retenir pour le savoir : mercredi 23 octobre à 21h10 sur M6. Le magicien réalise aussi un spectacle : Imprévisible, toutes les dates sont à retrouver sur son site.