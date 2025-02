Calvados. "44 000 abonnés en 1 minute" : la magie des réseaux racontée par Mathieu Stepson, vainqueur de "La France a un incroyable talent"

Magicien professionnel et vainqueur en décembre 2024 de "La France a un incroyable talent" (LFAUIT), Mathieu Stepson, originaire de Trouville-sur-Mer, nous raconte l'impact que cela a eu sur ses réseaux sociaux.

Comment vos posts ont-ils commencé ?

"J'ai pris conscience de l'ampleur que pouvaient prendre les réseaux durant le confinement, et j'ai commencé à prendre en main mon compte Instagram. Je montre les coulisses de mon spectacle, 'Illusionniste', car c'est là que tout se passe. Je poste aussi ma vie quotidienne, et de la magie quand je peux."

Y a-t-il eu un avant et un après LFAUIT ?

"Il y a eu un avant, un pendant et un après. Lors de mon premier passage, j'ai été un peu déçu, je n'ai gagné que 1 000 followers. En quart de finale, pour mon tour de magie, je demande aux gens d'aller sur mon compte Instagram, je modifie quelque chose dans le passé et hop, ça s'actualise sur les téléphones. Au moment de la diffusion, j'ai pris plus de 44 000 abonnés sur une minute trente. Ce qui est amusant, c'est que grâce au replay, tous les soirs suivant l'émission, entre 19h et 23h, je prenais des followers en plus."

Quel post a fait le plus de vues ?

"La vidéo qui a fait le plus de vues - 2,8 millions - n'a aucun rapport avec la magie. C'est deux copains qui portent une plaque de verre lors d'un déménagement, j'ai mis une musique qui met en tension… et il ne se passe rien. Ce qui est fou, c'est que j'adore penser, travailler, monter un post, et j'ai l'impression que plus c'est nase, plus ça fonctionne. Sur les réseaux, il n'y a pas de recette, on ne peut pas prévoir si une vidéo va bien fonctionner. La vidéo de ma victoire, elle, a atteint les 580 000 vues !"

Que dire aux lecteurs pour qu'ils s'abonnent à votre compte ?

"Je ne sais pas encore quoi dire aux lecteurs pour qu'ils s'abonnent, mais dès que j'aurai trouvé, je le posterai sur mes réseaux, donc abonnez-vous, comme ça, vous aurez ma super idée pour vous donner envie de vous abonner."

Pratique. @ mathieu_stepson sur Instagram.