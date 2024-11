Télévision. Semaine du duo au "Juste Prix" : deux Normandes se lancent pour décrocher la vitrine de Noël

Noël arrive à grands pas, et "Le Juste Prix" se met dans l'esprit des fêtes avec une semaine spéciale "duos", à partir du lundi 25 novembre. Pour cette édition unique, amis, couples et familles s'unissent pour tenter de remporter des cadeaux en double ! Du côté des prix, des cadeaux encore plus impressionnants, dont des scooters pour l'un des heureux duos chanceux, sont à la clé.

La vitrine du "Juste Prix" se transforme pour l'occasion, avec des lots spectaculaires qui feront rêver les téléspectateurs et les participants.

Le suspense du "dé mystère" : un voyage de rêve à gagner !

La semaine spéciale est pleine de surprises, notamment grâce au "dé mystère". Chaque jour, les candidats auront l'occasion de découvrir la fameuse case 6, qui pourrait bien cacher un voyage exceptionnel à l'autre bout du monde.

Les Normandes Fabienne et Marie : duo de choc

Dans cette édition, un duo normand est particulièrement attendu : Fabienne et Marie, mère et fille venues de Rouen, tenteront de décrocher la vitrine spéciale Noël. Entre complicité et stratégie, les deux Normandes vont donner tout ce qu'elles ont pour emporter des cadeaux mémorables.