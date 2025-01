Musique. Vianney victime d'un accident de scooter à Paris

L'année démarrait bien pour Vianney. Habitué à partager des moments de vie avec ses fans, le chanteur a récemment partagé quelques clichés sur les réseaux sociaux de ses vacances en famille à la montagne. Ski, moments chaleureux et paysages enneigés... tout laissait présager une parenthèse parfaite pour le début de 2025.

Cependant, mercredi 8 janvier, Vianney a surpris ses abonnés en dévoilant une photo pour le moins inattendue : il s'affiche avec une jambe dans le plâtre et des béquilles. Toujours avec son humour habituel, il légende la publication Instagram : "Note pour moi-même : le scooter à Paris est plus risqué que le ski hors-piste."

Des fans encourageants

Les fans n'ont pas tardé à réagir, inondant les commentaires de messages de soutien et de vœux de rétablissement. "Bon courage Vianney !", "Prends soin de toi", "Reviens-nous vite en pleine forme !", ou encore "Et bien bonne année ! Allez, le positif, c'est que tu auras plus de temps pour l'écriture ! Bon rétablissement !" peut-on lire parmi les nombreuses réponses.

Pour le moment, on ne connaît pas les détails de l'accident. L'interprète des célèbres titres Pas là et Je m'en vais, s'est tout de même affiché avec le sourire, précisant que cet accident ne l'empêchera pas de participer aux concerts des Enfoirés qui se tiendront du 14 au 20 janvier prochains, à la Sud de France Arena, près de Montpellier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vianney (@vianney)

Avec cette mésaventure, l'année commence de façon mouvementée pour Vianney. Mais si une chose est certaine, c'est que le chanteur saura transformer cet épisode en anecdote joyeuse. En attendant de le retrouver sur scène, ses fans peuvent compter sur lui pour continuer à partager son quotidien avec sa sincérité et sa bonne humeur qui le caractérisent.