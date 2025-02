Pontorson. "Un enchaînement d'émotions de dingue" : Sorenza Latbi participe aux auditions à l'aveugle de "The Voice"

Une jeune Pontorsonnaise de 26 ans sera à la télévision samedi 8 février. Sorenza Latbi participera aux auditions à l'aveugle dans l'émission The Voice, sur TF1. Elle va essayer de faire se retourner Vianney, Patricia Kaas, Florent Pagny ou Zaz.

Le chant fait partie intégrante de la vie de Sorenza Latbi. "Ça a commencé à l'école primaire. Je me rappelle, j'avais chanté une chanson du Roi Soleil, et j'avais ressenti un truc en moi trop bizarre. Depuis, je ne me suis pas arrêtée", explique-t-elle, sans pour autant savoir vraiment d'où lui vient cette passion. Elle reste un loisir, pour l'instant. "De base, je suis professeure des écoles. Je l'ai été pendant quatre ans. J'ai démissionné en juin. [Chanter] je n'en ai jamais fait mon métier, mais j'aimerais énormément, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre", assure-t-elle.

Une expérience impressionnante

Elle pratique le chant dans une troupe amateur de comédie musicale à Bayeux, B spectaculaires. "La prof de chant de notre troupe nous a dit : 'Il y a un casting à Caen, inscrivez-vous, ça ne coûte rien, tentez votre chance.' On est plusieurs à s'être inscrits. On a fait ça au feeling. Et ça a marché", raconte cette auditrice de Tendance Ouest. Et quand la production l'a rappelée : "Sonnée. On n'y croit pas. Je n'ai pas trop confiance en ce que je fais. Je ne me sentais pas légitime. Je me suis toujours dit en les regardant à la télé qu'ils étaient trop forts et que je n'aurais jamais ma place. Donc ça a été un bouleversement, un enchaînement d'émotions de dingue", relate la jeune femme.

Mais très vite, il a fallu se mettre dans l'optique du passage aux auditions à l'aveugle. Le choix de la chanson se fait avec l'équipe de production. "C'est un bel échange pour essayer de trouver le meilleur compromis pour la prestation", détaille-t-elle. Elle chantera Douce de Clara Ysé. Ce choix est assez logique pour Sorenza. "J'aime chanter la chanson française, particulièrement les vieux textes. J'aime beaucoup l'écriture que les auteurs avaient avant. J'aime aussi le rock, même si pour l'instant, je n'ose pas trop encore", précise l'artiste. Est-ce que cela va faire se retourner les coachs ? Réponse samedi soir.

Une première composition disponible

Avant même son passage, Sorenza Latbi a sorti, jeudi 6 février, son premier morceau, Je suis venu te dire, qui évoque une rupture. "Ça fait un moment que j'écris, et que je garde mes textes pour moi. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de partager un bout de moi au public. Je me sentais prête, je ne sais pas comment l'expliquer. Je me suis dit qu'il fallait se livrer, que c'était en essayant que j'allais me rendre compte. J'ai envie de voir s'il y a des gens qui peuvent se retrouver dans mes histoires et si ça peut aider du monde", dévoile-t-elle.