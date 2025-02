Télévision. Une Manchoise, future nouvelle voix de TF1 dans "The Voice" ? C'est à découvrir samedi soir

Comme elle l'a confié à nos confrères de La Manche Libre, Sorenza Latbi n'en revient toujours pas : "C'est une chance incroyable pour moi. Moi qui ne viens pas du tout de ce milieu, c'est un rêve de gamine qui devient réalité." Avant de rêver devant les fauteuils rouges, la jeune femme passait son temps à faire… autre chose. Après quatre longues années de formation pour devenir professeure des écoles, elle a décidé de tout envoyer valser pour sa véritable passion : la musique.

De la chorale scolaire à "The Voice" : le chemin est semé d'embûches

Si la jeune chanteuse a démarré dans une chorale d'école primaire (classique, on est d'accord), c'est surtout à travers la troupe B. spectaculaires de Bayeux qu'elle a affiné ses talents vocaux. Cette expérience sur scène a été un véritable déclic. "Notre coach vocal, Emmanuelle Renoir, nous a poussées à tenter le coup au casting de 'The Voice' à Caen. Elle nous a dit : 'Allez, vous verrez bien !'"

Un premier casting, puis un second à Caen, avant de se retrouver à Paris pour quatre étapes supplémentaires. Et boum, la voilà retenue !

Une voix qui va bousculer le jury ?

Pour son passage à l'audition à l'aveugle, Sorenza Latbi mise sur Douce de Clara Ysé. La jeune chanteuse n'a pas peur de se lancer dans le grand bain. En parallèle, elle dévoilera aussi son tout nouveau titre Je suis venue te dire, accompagné du musicien Jimmy Bardin, qui sera disponible en streaming dès jeudi 6 février.

"The Voice" : un tremplin ?

Ce samedi 8 février, à partir de 21h sur TF1, tous les regards seront tournés vers Sorenza Latbi, qui, on l'espère, fera tourner les fauteuils du jury. Florent Pagny, nouvelle recrue du show, pourrait bien être séduit par cette Pontorsonnaise venue briser les codes. En tout cas, avec sa voix et son énergie, elle a tout pour marquer l'histoire de "The Voice".