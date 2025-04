The Voice sur TF1. Quel résultat pour la Normande Sorenza lors de l'épreuve des battles ?

Les deux chanteuses se sont affrontées sur la chanson Je suis malade, de Serge Lama.

Hier, samedi 19 avril, l'émission The Voice, diffusée sur TF1, laissait place aux fameuses battles, épreuve incontournable. L'une d'elles faisait s'affronter Sorenza, notre normande originaire de Pontorson dans la Manche, à Kilonga, qui vient elle du Poitou.

Ce fut très dur pour leur coach Vianney de faire un choix à l'issue de leur prestation. Malgré tous les compliments qu'il lui a adressés, l'artiste a décidé d'éliminer Sorenza, et donc de conserver Kilonga pour la suite de l'émission.

L'aventure The Voice s'arrête donc ici pour la Normande, mais une autre débute, elle qui s'est fait repérer par sa voix et son univers, et a su séduire de nombreux téléspectateurs, peinés de son élimination.