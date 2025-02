Musique. L'invité de la semaine : Sorenza, habitante de Pontorson dans La Manche, participe à "The Voice" 14

Sorenza Latbi, une jeune femme de 26 ans originaire de Pontorson, a participé aux auditions à l'aveugle de l'émission The Voice samedi 8 février 2025. Pour séduire le jury, elle a interprété Douce de Clara Ysé, espérant convaincre au moins l'un des quatre coachs : Zaz, Patricia Kaas, Vianney ou Florent Pagny. Son talent a fait l'unanimité, puisque tous se sont retournés et ils ont été particulièrement élogieux. "On est vraiment dans l'interprétation. J'aime ton grain de voix", a assuré Patricia Kaas. Quand Florent Pagny a noté que "c'était vraiment bien". Vianney a estimé que "c'était habité, très intérieur." Avant d'ajouter après l'audition : "Elle n'est pas dans la performance vocale, elle est plus dans le propos. Il y a de la place pour elle." Après ce succès, Sorenza Latbi a finalement choisi de rejoindre l'équipe de Vianney.

