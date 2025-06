Musique. "J'ai besoin de me retrouver" : Vianney se retire des projecteurs et révèle son nouveau projet assez étonnant

A son image, Vianney s'est dévoilé de façon sincère et touchante sur ses réseaux sociaux. Face caméra, au milieu d'un champ, l'artiste s'est adressé à ses fans en évoquant un besoin vital de ralentir le rythme. "Ça fait cinq ans que je mets tout mon cœur et tout mon temps au service de projets, pour d'autres, avec d'autres… Et j'ai adoré ça. Mais c'est vrai que je ressens le besoin de tourner ces pages-là pour un temps, me retrouver un petit peu moi", explique-t-il. C'est dans cette même vidéo qu'il annonce donc son départ de l'émission The Voice sur TF1, après plusieurs saisons passées dans le célèbre fauteuil rouge.

Ce virage dans sa carrière ne signifie pas un abandon de la musique, mais plutôt une transformation de sa manière de créer. Loin des studios et des scènes, Vianney a un projet insolite : construire lui-même une cabane. Un lieu qu'il décrit comme simple et isolé, où il pourra composer en paix. "Un endroit que je construis de mes mains, je crois que c'est cet aspect-là qui m'intéresse, c'est non plus de produire mais de construire. Je me lance là-dedans, je suis nul et je n'y connais rien, mais je sais que j'en ai besoin", confie-t-il.

Se retirer pour mieux créer

Vianney entend ainsi se recentrer sur sa musique, mais différemment : "Peut-être qu'il faut que je sois un peu charpentier pour réapprendre à devenir chanteur", dit-il. Il ajoute également que cet hiver, il s'enfermerait dans cette cabane pour fabriquer de nouvelles chansons. Si cette parenthèse s'annonce provisoire, elle marque un tournant dans le parcours d'un artiste qui, après des années d'exposition, choisit le retrait pour mieux renaître.