Bricqueville-sur-Mer. Une voiture piégée par la marée sur la route submersible

L'incident aurait pu mal se terminer. Mardi 12 août dans la soirée, vers 22h40, une voiture s'est retrouvée bloquée par la marée sur la route submersible de Bricqueville-sur-Mer. Les trois passagers ont pu sortir du véhicule pour aller se mettre en sécurité sur un parking à proximité de la route du Havre de la Vanlée, indemnes. 15 pompiers ont tout de même été engagés, avec aussi la base hélicoptère. Finalement, ce sont les gendarmes qui ont assuré l'intervention.