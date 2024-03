[Info Tendance Ouest] Manche. Pédocriminalité : voici pourquoi Vincent Dubourg, élu et président du district de football, est mis en examen

Nous le révélions il y a quelques heures ce mardi 19 mars. Le président du district de la Manche et adjoint au maire de Carentan-les-Marais, Vincent Dubourg, a été arrêté la semaine du lundi 11 mars. Il est suspecté dans une affaire de mœurs. D'après nos informations, il est poursuivi pour des faits de pédocriminalité.

Vincent Dubourg a été repéré dans le cadre d'une patrouille en ligne des gendarmes. Il est entré en contact avec ce qu'il pensait être une mineure de 13 ans. Il lui a fait des propositions sexuelles et demandé une ou des images pornographiques. Il s'agissait en fait d'un avatar des forces de l'ordre. Les faits se sont déroulés entre la fin d'année 2023 et mars 2024.

Il a donc été interpellé la semaine dernière. Vincent Dubourg a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour corruption de mineur, proposition sexuelle à un mineur, suivie de rencontre et sollicitation de mineur pour la diffusion ou transmission de son image à caractère pornographique le tout par voie de communication électronique. Il a été placé sous contrôle judiciaire et n'a pas le droit d'entrer en contact avec des enfants que ce soit dans le cadre de son travail ou de ses activités bénévoles.

Que risque-t-il ?

La corruption de mineur est passible de 10 ans de prison et 150 000€ d'amende quand elle est commise à l'encontre d'un mineur de 15 ans (ou moins). La peine pour des propositions sexuelles suivies d'une rencontre à un mineur de 15 ans (ou moins) peut aller jusqu'à cinq ans de prison et 75000€ d'amende. La peine pour la sollicitation d'image pornographique à un mineur de 15 ans (ou moins) peut aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement et à 150 000€ d'amende. En droit français, les peines ne se cumulent pas et lors de l'entrée en condamnation, c'est la plus élevée qui est prise en compte.