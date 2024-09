Football. La tournée des plages est de retour dans la Manche

Pour cet été 2024, il faut préparer le maillot, le short, mais pas les crampons. Le District de football de la Manche relance sa tournée des plages. Quoi de plus estival que de jouer au foot sur la plage ? Et quel plaisir de jouer dans le sable fin ! Un terrain gonflable permet d'avoir des limites bien définies. Cette animation du District de football est ouverte aux jeunes entre 10 et 16 ans, du mardi 9 au lundi 22 juillet.

Dans le sud-Manche, le rendez-vous est donné le mardi 9 juillet à Bréhal et le lundi 22 juillet sur la plage de Jullouville, à partir de 14h dans les deux cas. Les autres territoires du département ne sont pas oubliés : le tournoi a lieu le 10 juillet à Tourlaville à 13h30, le 12 juillet à Pirou à 14h, le 15 juillet à Saint-Vaast-la-Hougue à 13h30. La plage de Sciotot sera à l'honneur le 17 juillet à 13h30 et celle de Coutainville le 19 juillet à 14h.

Pratique. Inscription par mail à l'adresse aozouf@manche.fff.fr ou sur place le jour de l'animation.