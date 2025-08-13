Accompagner les parents, de la naissance à l'adolescence de leurs enfants : c'est l'objectif du guide "Etre parents sur Isigny Omaha Intercom", disponible dès à présent sur le site internet de la collectivité (isigny-omaha-intercom.fr), mais également dans les centres médicaux sociaux, les relais petite enfance ou encore les centres de loisirs. "Dans ce livret, on fait en sorte que le parent puisse savoir ce qui peut être fait et ce qui est offert, les crèches, les Maisons familiales et rurales… Tout ce qui concerne l'éducation", explique Sonia Malherbe, vice-présidente de l'enfance et de la jeunesse à la collectivité. Ce projet a été élaboré en partenariat avec les services intercommunaux, les élus, la Caisse d'allocations familiales, la Mutualité sociale agricole, le Département mais aussi de nombreux professionnels de l'enfance et de la jeunesse du territoire. De quoi montrer le dynamisme d'Isigny Omaha Intercom : "Cela prouve qu'il fait bon vivre sur notre territoire, qu'il y a beaucoup de choses pour les familles, et qu'elles peuvent s'installer chez nous sans hésiter."
Isigny Omaha Intercom. Un guide pratique destiné aux parents du territoire
Education. Pour la rentrée, la communauté urbaine d'Isigny Omaha Intercom a lancé un guide pratique à destination des parents. On y retrouve toutes les informations pour chaque étape de la vie de son enfant.
Publié le 13/08/2025 à 11h00 - Par Jimmy Joubert
