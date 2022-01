En questions. Confinement : parents, ce qu'il faut savoir pour assurer avec les enfants

Anne Lechevallier est psychopédagogue à Canisy, près de Saint-Lô.

Pendant le confinement, relations entre parents et enfants peuvent être compliquées. Quels conseils pour un climat familial apaisé ?

"La chose la plus importante, c'est de parler de façon à être entendu. On peut tout dire, mais il faut y mettre les formes. Au lieu de dire 'Range ta chambre', c'est peut-être plus intéressant de dire 'Et si tu allais ranger ta chambre ?'. Le ton est important pour garder des relations apaisées."

La question du rythme dans la journée est essentielle, non ?

"C'est le secret d'un bon équilibre ! Peu importe qu'on se lève à 8 ou 10 heures, le tout c'est de garder les bons espaces : des temps de repas, toutes les quatre heures, des temps de travail de deux heures minimum, le matin et l'après-midi, etc."

Dans certains foyers, une charte du confinement a vu le jour, avec droits et devoirs de chaque membre de la famille. C'est une bonne idée ?

"Pour être respecté, il faut savoir ce qu'attend l'autre et ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc, c'est une bonne idée de le marquer sur un papier."

Si la situation se dégrade, avec des ados par exemple, pour faire baisser la tension, faut-il encourager la communication à tout prix ?

"Quand la situation est très tendue, le mieux, c'est que chacun retrouve ses marques au travers d'un temps d'éloignement, dans un espace dédié, une chambre par exemple. Ensuite, il faut exiger un retour de chacun. Quand on est fâché, le plus dur c'est de revenir."