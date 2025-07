Le Mesnil-sous-Jumièges. La base de loisirs est prête à accueillir le public en ce début de saison estivale

Des activités en pagaille ! En ce début de la saison estivale, les équipes de la base de loisirs du Mesnil-sous-Jumièges se tiennent prêtes à accueillir le public tous les jours de 10h à 19h du samedi 5 juillet au dimanche 31 août. Les activités se divisent en trois catégories : dans les airs (accrobranche, parcours sur un filet, tyrolienne), sur l'eau (paddle, pédalo, kayak) et sur la terre (minigolf, jeux gonflables, kart).

"Le début de la saison, c'est un grand événement"

A la base de loisirs du Mesnil-sous-Jumièges, l'arrivée des beaux jours demande de la préparation. "Le début de la saison, c'est un grand événement, on attend beaucoup de monde", explique Thelma Rodrigues, éducatrice sportive. Tous les animateurs sont donc répartis sur les trois pôles d'activités et sont chargés de veiller à leur bon déroulement.

Les activités nautiques très encadrées

Une des zones qui demande particulièrement de l'attention, d'autant plus en été, est celle où les activités ont lieu sur l'eau. "Tout est surveillé, que ce soit à la plage ou au niveau nautique. Il y a du monde au ponton et on a un bateau de sécurité qui tourne pour vérifier que tout va bien", renchérit l'éducatrice sportive. "On donne des conseils de sécurité, on vérifie que tout le monde porte bien son gilet de sauvetage." Si le personnel de la base nautique n'est pas en mesure de gérer une situation trop complexe, des gendarmes sont mobilisés "du matin au soir donc on est bien protégé", assure Thelma Rodrigues.

Et pour ceux qui connaissent déjà la base de loisirs du Mesnil-sous-Jumièges, vous pourrez profiter cette année du minigolf qui vient tout juste d'être rénové. Il est d'ailleurs passé de 13 à 18 trous.