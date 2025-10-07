En ce moment Even If It Kills Me PAPA ROACH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Décroche ton stage de 3e : un forum pour rassurer élèves… et parents !

Education. Pour la troisième année, la Ville du Havre organise des forums Décroche ton stage de 3e afin de donner des clés aux élèves et à leurs parents pour trouver une expérience en entreprise.

Publié le 07/10/2025 à 10h43 - Par Célia Caradec
Le Havre. Décroche ton stage de 3e : un forum pour rassurer élèves… et parents !
Après un forum dans les quartiers sud, deux autres sont organisés cet automne au pôle Simone Veil. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un passage obligé, à la fin du collège : le stage de 3e dure une semaine, est obligatoire… Mais pas toujours simple à trouver. Pour accompagner les jeunes - et leurs parents ! - la Ville du Havre organise depuis trois ans des forums dédiés. On y trouve quelques offres de stage, mais surtout des conseils pour mieux se connaître… et ainsi mieux chercher.

Que valoriser sur un CV ?

"Il y a différents pôles autour de la rédaction de leur CV et lettre de motivation et leur mise en forme, la recherche en ligne, mais aussi pour déterminer s'il y a des filières professionnelles qui les attirent", détaille Alice Hébert, chef de service jeunesse et vie associative. Le Centre d'information et d'orientation (CIO) participe notamment à ces journées.

Accompagnés par le CIO et le service jeunesse, les jeunes et leurs parents reçoivent quelques clés pour trouver un stage qui les intéressent.Accompagnés par le CIO et le service jeunesse, les jeunes et leurs parents reçoivent quelques clés pour trouver un stage qui les intéressent. - Célia Caradec

Les jeunes sont invités à dégager quelles expériences ils peuvent mettre en avant. "Même quand on n'a jamais travaillé, et c'est normal à 14 ou 15 ans, on peut valoriser des activités sportives ou culturelles, le bénévolat, le fait d'être un aidant dans sa famille, des savoir-être…", poursuit Alice Hébert. "Le but est de dédramatiser, car on sent une pression importante chez ces jeunes et leurs parents."

Décroche ton stage de 3e : des forums dédiés

Les prochains forums ont lieu mercredi 15 octobre et samedi 18 octobre, de 14h à 17h30, au SPOT (Pôle Simone Veil) du Havre. Le même dispositif est proposé pour les stages de seconde, au printemps.

Pratique. Décroche ton stage de 3e, mercredi 15 et samedi 18 octobre, de 14h à 17h30 au SPOT (point information jeunesse du pôle Simone Veil). Gratuit. Plus d'infos ici.

Galerie photos
Accompagnés par le CIO et le service jeunesse, les jeunes et leurs parents reçoivent quelques clés pour trouver un stage qui les intéressent. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Bernières (76210) 0€ Découvrir
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe Abzac (33230) 3 895€ Découvrir
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Décroche ton stage de 3e : un forum pour rassurer élèves… et parents !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple