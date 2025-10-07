Le Havre. Décroche ton stage de 3e : un forum pour rassurer élèves… et parents !

C'est un passage obligé, à la fin du collège : le stage de 3e dure une semaine, est obligatoire… Mais pas toujours simple à trouver. Pour accompagner les jeunes - et leurs parents ! - la Ville du Havre organise depuis trois ans des forums dédiés. On y trouve quelques offres de stage, mais surtout des conseils pour mieux se connaître… et ainsi mieux chercher.

Que valoriser sur un CV ?

"Il y a différents pôles autour de la rédaction de leur CV et lettre de motivation et leur mise en forme, la recherche en ligne, mais aussi pour déterminer s'il y a des filières professionnelles qui les attirent", détaille Alice Hébert, chef de service jeunesse et vie associative. Le Centre d'information et d'orientation (CIO) participe notamment à ces journées.

Accompagnés par le CIO et le service jeunesse, les jeunes et leurs parents reçoivent quelques clés pour trouver un stage qui les intéressent. - Célia Caradec

Les jeunes sont invités à dégager quelles expériences ils peuvent mettre en avant. "Même quand on n'a jamais travaillé, et c'est normal à 14 ou 15 ans, on peut valoriser des activités sportives ou culturelles, le bénévolat, le fait d'être un aidant dans sa famille, des savoir-être…", poursuit Alice Hébert. "Le but est de dédramatiser, car on sent une pression importante chez ces jeunes et leurs parents."

Décroche ton stage de 3e : des forums dédiés Impossible de lire le son.

Les prochains forums ont lieu mercredi 15 octobre et samedi 18 octobre, de 14h à 17h30, au SPOT (Pôle Simone Veil) du Havre. Le même dispositif est proposé pour les stages de seconde, au printemps.

Pratique. Décroche ton stage de 3e, mercredi 15 et samedi 18 octobre, de 14h à 17h30 au SPOT (point information jeunesse du pôle Simone Veil). Gratuit. Plus d'infos ici.