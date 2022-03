Le Havre. Le collège Henri-Wallon prépare sa réouverture

Lundi 18 mai, les collèges vont rouvrir leurs portes pour les enfants des parents qui le souhaitent. Les établissements ont préparé leurs locaux.

Quelque 40 élèves attendus

Au Havre, le collège Henri-Wallon est situé en zone REP+, dans le quartier de Mont-Gaillard. Il peut accueillir habituellement 277 collégiens. Ce lundi, le principal Sylvain Vaucel s'attend au retour d'une quarantaine d'élèves.

Avant d'entrer dans l'établissement, les élèves devront respecter les zones marquées par une croix, pour respecter les gestes barrières.

Tout le collège a été fléché avec certaines zones interdites. Le port du masque sera obligatoire là où le respect de la distanciation risque de ne pas être respecté. Des affiches indiquent ces zones. Les élèves resteront dans une seule classe. Ce sont les professeurs qui changeront de salle. Chacun des collégiens aura sa propre table, avec son nom indiqué dessus. Les locaux seront régulièrement nettoyés.

Sylvain Vaucel, principal du collège Henri Wallon Impossible de lire le son.

La cantine fonctionnera, avec une capacité maximale de 19 personnes. Les élèves seront sur des tables individuelles. Pour l'heure, deux à quatre collégiens ont manifesté leur désir de manger à la cantine.

Une signalétique la plus simple possible pour respecter les sens de circulation et le port du masque.

Ce protocole sanitaire a été élaboré avec les enseignants et les parents d'élèves, pour une meilleure acceptation. Côté pédagogie, les élèves qui ne seront pas présents dans l'établissement devront, comme ils le font maintenant, suivre les cours via Internet. "Ce sera la mise en œuvre d'une pédagogie inversée", explique Sylvain Vaucel. "Tous les élèves, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, bénéficient des cours qui sont mis en ligne par les professeurs. Les élèves qui participent à des temps de classe en présentiel effectuent un retour de ce qui a été mis en ligne et bénéficient de l'accompagnement d'un professeur."

En Seine-Maritime, le lundi 18 mai, les 109 collèges publics du département pourront ouvrir leurs portes. Cela représentera environ 8 000 élèves.