Le Havre. Après un an de travaux, les élèves de l'école Grouchy réintègrent leur école

La Ville du Havre rénove l'école Grouchy. Après un an et demi de travaux, les 130 élèves de la maternelle Jehan de Grouchy ont réintégré l'école. Edouard Philippe, le maire du Havre, a inauguré vendredi 6 juin la première tranche des travaux de réhabilitation de l'école Jehan de Grouchy à Caucriauville. Cette première tranche a concerné l'école maternelle. Le chantier se poursuit et concerne les deux écoles élémentaires.

Première tranche terminée

Le groupe scolaire Jehan de Grouchy est composé de trois écoles, dont deux élémentaires et une maternelle. Datant des années 1960, les bâtiments montraient des signes de vétusté et la Ville du Havre a engagé un programme de réhabilitation globale. La première tranche de travaux a concerné la réhabilitation et la mise aux normes de l'école maternelle (travaux de mai 2023 à octobre 2024).

Le programme de travaux comprenait le désamiantage des sols et des murs, la mise aux normes de la sécurité incendie, le remplacement des menuiseries extérieures des espaces collectifs au rez-de-chaussée, la réfection de l'étanchéité des terrasses basses, l'amélioration de l'accessibilité (dont la création d'une communication à l'étage entre la maternelle et la primaire, permettant de bénéficier du futur ascenseur), le remplacement de l'éclairage fluorescent par de l'éclairage LED, la reprise complète du réseau et des systèmes de chauffage ainsi que la réfection des revêtements de sols et des peintures intérieures.

Cette première phase de travaux aura coûté 2 918 000 euros (pour la maternelle, dont les coûts liés à l'installation de l'école provisoire), financée par la Ville du Havre avec le soutien de l'Etat, à travers la Dotation de soutien à l'investissement local, à hauteur de 197 000 euros.

Une école provisoire pour les cours

Une école provisoire (constituée de huit salles de classe, d'une salle polyvalente, d'une salle des maîtres, d'un bureau de direction et de sanitaires adaptés) a été installée pour maintenir l'activité scolaire sur site et accueillir les élèves de maternelle depuis la rentrée de septembre 2023. Elle accueille les élèves des deux élémentaires en deux phases (2024-2025 et 2025-2026), jusqu'à la fin des travaux prévue à l'été 2026.

Le chantier se poursuit et concerne maintenant les deux écoles élémentaires. Les travaux, qui ont démarré en février 2025 et doivent se poursuivre jusqu'à l'automne 2026, visent à moderniser entièrement les espaces, améliorer l'efficacité énergétique et garantir l'accessibilité complète du site, pour une réouverture des écoles à l'hiver 2026. L'enveloppe financière dédiée à cette nouvelle tranche est de 7,4 millions d'euros financés par la Ville du Havre, par le Département de Seine-Maritime à hauteur de 1,8 million d'euros et l'Etat (via le Fonds Vert) pour 720 000 euros.