Hérouville-Saint-Clair. Parc d'accrobranche, paintball… Le plein d'adrénaline à Beauregard Aventure

Loisir. Envie d'aventure en pleine nature ? Beauregard Aventure, à Hérouville-Saint-Clair, propose cet été parcours accrobranche et paintball dans un cadre boisé exceptionnel.

Publié le 13/08/2025 à 15h00 - Par Lise Crocquevieille
Hérouville-Saint-Clair. Parc d'accrobranche, paintball… Le plein d'adrénaline à Beauregard Aventure
Profitez de parcours d'accrobranche pour petits et grands à Beauregard Aventure, à Hérouville-Saint-Clair.

Perché dans les arbres du domaine de Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair, Beauregard Aventure s'impose comme l'activité idéale pour cet été. A quelques kilomètres de Caen, ce parc accueille petits et grands tous les jours cet été. Les parcours d'accrobranche incluent des tyroliennes, ponts suspendus, sauts et escalade dans les arbres.

Un paintball de 10 000m2

Les dernières entrées sont autorisées jusqu'à 2 heures avant la fermeture, avec une dernière montée 30 minutes avant. Sécurisés par une ligne de vie continue, les circuits s'adaptent à tous les niveaux, du parcours baby à l'extrême. Les tarifs varient de 8 à 24€ selon l'âge et la formule choisie. En bonus, Beauregard Aventure propose aussi un paintball de 10 000m², accessible dès 8 ans, ainsi qu'une formule combinée pour cumuler grimpe et billes de couleur. Aire de pique-nique, parkings, vestiaires… Tout est prévu pour une journée au vert réussie.

Pratique. De 10h à 19h. Informations sur beauregard-aventure.com

