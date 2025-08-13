Au nord de Rouen. La RN28 réduite à une seule voie près un accident à Bois-Guillaume

Les automobilistes sont invités à lever le pied, au nord de Rouen, sur la RN28. Cet axe a dû être coupé pendant plusieurs heures à la circulation, dans le sens Rouen-Isneauville, mardi 12 août, après un accident de poids lourd survenu à hauteur de Bois-Guillaume. Le chauffeur, âgé de 60 ans, a été gravement blessé dans le choc et hospitalisé.

L'entrée des Rouges-Terres fermée

La circulation a pu reprendre à partir de 3 heures du matin, ce mercredi, indique Bison Futé. Cependant, elle n'est rouverte que sur une voie. La voie de droite et l'entrée des Rouges Terres resteront fermées "pour une durée indéterminée", au moins plusieurs jours, le temps de sécuriser l'itinéraire.

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest appelle "à la plus grande prudence".