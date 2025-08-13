En ce moment Invincible ONEREPUBLIC
Au nord de Rouen. La RN28 réduite à une seule voie près un accident à Bois-Guillaume

Sécurité. Depuis mercredi 13 août, après un accident de poids lourds à hauteur de Bois-Guillaume, la circulation est réduite à une seule voie sur la RN28 dans le sens Rouen-Isneauville, pour une durée indéterminée.

Publié le 13/08/2025 à 10h28 - Par Célia Caradec
Des travaux sont nécessaires pour sécuriser la RN28. - Pixabay

Les automobilistes sont invités à lever le pied, au nord de Rouen, sur la RN28. Cet axe a dû être coupé pendant plusieurs heures à la circulation, dans le sens Rouen-Isneauville, mardi 12 août, après un accident de poids lourd survenu à hauteur de Bois-Guillaume. Le chauffeur, âgé de 60 ans, a été gravement blessé dans le choc et hospitalisé.

L'entrée des Rouges-Terres fermée

La circulation a pu reprendre à partir de 3 heures du matin, ce mercredi, indique Bison Futé. Cependant, elle n'est rouverte que sur une voie. La voie de droite et l'entrée des Rouges Terres resteront fermées "pour une durée indéterminée", au moins plusieurs jours, le temps de sécuriser l'itinéraire.

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest appelle "à la plus grande prudence".

