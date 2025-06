RN13. Poids lourd en travers : la route coupée entre Caen et Bayeux

Décidément, la circulation est difficile sur la RN13 ce lundi 23 juin. Ce matin, dans la Manche, un poids lourd s'est renversé, ayant pour conséquence la fermeture de la circulation pour plusieurs heures. Rebelote en fin d'après-midi, cette fois dans le Calvados.

Un camion "en travers des voies"

Bison Futé communique sur l'accident d'un poids lourd, se trouvant "en travers des voies", sur la RN13 dans le sens Cherbourg-Caen à hauteur de Bretteville-l'Orgueilleuse, entre Bayeux et Caen.

Ainsi, les automobilistes sont priés de sortir à l'échangeur de la commune, et à reprendre la RN13 plus loin, via la D613, à Carpiquet. La coupure devrait durer entre 2h et 5h selon Bison Futé, qui demande "la plus grande prudence en approche de ce secteur."