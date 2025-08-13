Humour. Le seul comedy club de la Manche fête ses trois ans

Si le concept se développe partout en France, il reste rare en zone rurale. Il y a trois ans, Khaled Selmi a ouvert un comedy club à Saint-Denis-le-Gast. Le Bar et vous est installé au milieu d'une zone entre Saint-Lô, Villedieu-les-Poêles, Coutances et Granville. Vendredi 29 août, le propriétaire propose une soirée exceptionnelle pour fêter cet anniversaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par kiko selmi (@lebar_etvous)

Khaled Selmi est arrivé dans la Manche en 2017, avec déjà ce projet en tête. "Je suis passionné de stand-up depuis une vingtaine d'années. J'ai chauffé des salles parisiennes. J'étais dans ce tempérament de rire et faire rire les gens. Je voulais créer un lieu là où il n'y en a pas", explique-t-il. Saint-Denis-le-Gast était donc tout indiqué.

Au bout de trois ans : "Le bilan est très positif." Avant d'ouvrir, il a fallu faire des travaux pour rénover cet ancien hôtel. "Aujourd'hui c'est une jouissance de recevoir du monde et avoir une salle comble", assure Khaled Selmi. Si les 90 places de sa salle sont prises, avec 45 abonnements à l'année, il a dû travailler pour en arriver là. "La demande n'était pas tout de suite là. On a créé un besoin", estime le patron du Bar et vous. Le stand-up n'était pas une discipline très connue dans la Manche. Maintenant : "C'est une ambiance très familiale, ce sont des gens qui viennent en famille. Il y a tous les âges", détaille-t-il. Et d'ajouter : "Le stand-up s'est imposé comme une activité légitime par rapport aux apéros concerts, les guinguettes, les soirées, les bals… Le public est vachement réceptif."

Des artistes adaptés au public

Pour choisir ses artistes, Khaled Selmi fait le tour des comedy club de France pour aller les démarcher. Il choisit avec soin ses invités. "Les choix sont faits par rapport au public que j'ai. Quand je ramène un artiste, il faut qu'il soit adapté au public. Le public que j'ai ce sont des gens simples, du monde rural, qui rigolent facilement mais voilà, il y a des vannes, des textes qui sont écrits pour les Parisiens, pour les citadins. Donc mon public risque de ne pas s'identifier, il va y avoir un bide", dévoile Khaled Selmi. Quand il propose sa scène aux humoristes, la première réaction est la curiosité. La seconde est de regarder où est Saint-Denis-le-Gast sur une carte. "Les artistes viennent parce qu'ils croient au projet, pour donner un coup de pouce et car ils trouvent l'idée originale", affirme-t-il. Avec une petite jauge, Le Bar et vous est aussi pour eux un lieu de rodage pour tester un spectacle, des blagues.

Khaled Selmi travaille aussi sa programmation à venir. Il espère réussir à inviter des grands noms de l'humour français.