En ce moment Dance The Night DUA LIPA
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Humour. Le seul comedy club de la Manche fête ses trois ans

Culture. Le comedy club Le Bar et vous est ouvert depuis trois ans à Saint-Denis-le-Gast dans la Manche. Le pari un peu fou d'un tel lieu en zone rurale s'est transformé en succès pour son propriétaire Khaled Selmi.

Publié le 13/08/2025 à 11h28 - Par Thibault Lecoq
Humour. Le seul comedy club de la Manche fête ses trois ans
Khaled Selmi a ouvert Le Bar et vous à Saint-Denis-le-Gast il y a trois ans. Il organise une soirée anniversaire vendredi 29 août avec tout un plateau d'humoristes.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Si le concept se développe partout en France, il reste rare en zone rurale. Il y a trois ans, Khaled Selmi a ouvert un comedy club à Saint-Denis-le-Gast. Le Bar et vous est installé au milieu d'une zone entre Saint-Lô, Villedieu-les-Poêles, Coutances et Granville. Vendredi 29 août, le propriétaire propose une soirée exceptionnelle pour fêter cet anniversaire.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par kiko selmi (@lebar_etvous)

Khaled Selmi est arrivé dans la Manche en 2017, avec déjà ce projet en tête. "Je suis passionné de stand-up depuis une vingtaine d'années. J'ai chauffé des salles parisiennes. J'étais dans ce tempérament de rire et faire rire les gens. Je voulais créer un lieu là où il n'y en a pas", explique-t-il. Saint-Denis-le-Gast était donc tout indiqué.

Au bout de trois ans : "Le bilan est très positif." Avant d'ouvrir, il a fallu faire des travaux pour rénover cet ancien hôtel. "Aujourd'hui c'est une jouissance de recevoir du monde et avoir une salle comble", assure Khaled Selmi. Si les 90 places de sa salle sont prises, avec 45 abonnements à l'année, il a dû travailler pour en arriver là. "La demande n'était pas tout de suite là. On a créé un besoin", estime le patron du Bar et vous. Le stand-up n'était pas une discipline très connue dans la Manche. Maintenant : "C'est une ambiance très familiale, ce sont des gens qui viennent en famille. Il y a tous les âges", détaille-t-il. Et d'ajouter : "Le stand-up s'est imposé comme une activité légitime par rapport aux apéros concerts, les guinguettes, les soirées, les bals… Le public est vachement réceptif."

Des artistes adaptés au public

Pour choisir ses artistes, Khaled Selmi fait le tour des comedy club de France pour aller les démarcher. Il choisit avec soin ses invités. "Les choix sont faits par rapport au public que j'ai. Quand je ramène un artiste, il faut qu'il soit adapté au public. Le public que j'ai ce sont des gens simples, du monde rural, qui rigolent facilement mais voilà, il y a des vannes, des textes qui sont écrits pour les Parisiens, pour les citadins. Donc mon public risque de ne pas s'identifier, il va y avoir un bide", dévoile Khaled Selmi. Quand il propose sa scène aux humoristes, la première réaction est la curiosité. La seconde est de regarder où est Saint-Denis-le-Gast sur une carte. "Les artistes viennent parce qu'ils croient au projet, pour donner un coup de pouce et car ils trouvent l'idée originale", affirme-t-il. Avec une petite jauge, Le Bar et vous est aussi pour eux un lieu de rodage pour tester un spectacle, des blagues.

Khaled Selmi travaille aussi sa programmation à venir. Il espère réussir à inviter des grands noms de l'humour français.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Humour. Le seul comedy club de la Manche fête ses trois ans
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple