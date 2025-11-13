En ce moment Seven Nation Army The White Stripes
Saint-Denis-le-Gast. Le fondateur de la Fonky Family vient au Bar et Vous

Culture. Le Bar et Vous à Saint-Denis-le-Gast annonce la venue de DJ Djel vendredi 21 novembre. Il est l'un des fondateurs de la Fonky Family.

Publié le 13/11/2025 à 14h52 - Par Thibault Lecoq
Khaled Selmi va accueillir DJ Djel au Bar et Vous à Saint-Denis-le-Gast, vendredi 21 novembre. C'est l'un des fondateurs de la Fonky Family. - Thibault Lecoq

Un des fondateurs du célèbre groupe de hip-hop Fonky Family débarque dans la Manche, vendredi 21 novembre. DJ Djel sera l'invité de la soirée au Bar et Vous à Saint-Denis-le-Gast pour une soirée à l'ambiance "légendaire", promet son patron Khaled Selmi.

• A lire aussi. Humour. Le seul comedy club de la Manche fête ses trois ans

Le DJ marseillais est aussi à la tête du label DONT SLEEP. Il a collaboré avec IAM, Oxmo Puccino, Akhenaton, Soprano ou encore Kendrick Lamar. La billetterie est ouverte.

Saint-Denis-le-Gast. Le fondateur de la Fonky Family vient au Bar et Vous
