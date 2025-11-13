Saint-Denis-le-Gast. Le fondateur de la Fonky Family vient au Bar et Vous

Un des fondateurs du célèbre groupe de hip-hop Fonky Family débarque dans la Manche, vendredi 21 novembre. DJ Djel sera l'invité de la soirée au Bar et Vous à Saint-Denis-le-Gast pour une soirée à l'ambiance "légendaire", promet son patron Khaled Selmi.

Le DJ marseillais est aussi à la tête du label DONT SLEEP. Il a collaboré avec IAM, Oxmo Puccino, Akhenaton, Soprano ou encore Kendrick Lamar. La billetterie est ouverte.