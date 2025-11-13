En ce moment Diamonds RIHANNA
Attentats du 13 novembre. "On y pense à chaque édition" et "on y pensera toujours" pour Nicolas d'Aprigny, programmateur du Normandy à Saint-Lô

Société. La France commémore les attentats du 13 novembre 2015. Cette date restera gravée pour Nicolas d'Aprigny, programmateur de la salle de spectacle du Normandy et des Rendez-vous Soniques à Saint-Lô.

Publié le 13/11/2025 à 15h47 - Par Thibault Lecoq
Nicolas d'Aprigny et les équipes des Rendez-Vous Soniques ont chaque année une pensée pour les morts et blessés du 13 novembre 2015. - Thibault Lecoq

Triste anniversaire en ce jeudi 13 novembre. Il y a 10 ans un commando terroriste de l'Etat islamique attaquait les rues de Paris et de Saint-Denis. La salle de spectacle du Bataclan était particulièrement visée. Ces attentats ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés. Cette date continue de marquer le directeur et programmateur de la salle de musiques actuelles le Normandy à Saint-Lô, Nicolas d'Aprigny, qui avait un concert ce soir-là dans le cadre des Rendez-Vous Soniques.

Une pensée pour Cédric Mauduit

"C'est toujours présent. Nous étions cette année dans un anniversaire bien triste, les 10 ans. On n'a pas fait le choix de faire une soirée particulière, mais évidemment on y pense à chaque édition. Ça fait partie des moments qu'on ne peut pas oublier. Bien évidemment, on a été touché avec notre président Cédric Mauduit, mais plus globalement, c'est toute la profession du secteur et toute la France qui a été marquée. On y pense et on y pensera toujours", témoignait-il en marge d'une conférence de presse sur la fin des Rendez-Vous Soniques.

• A lire aussi. A Cédric Mauduit, tué au Bataclan : "les héros ne meurent jamais"

Cédric Maudit a été le président d'Ecran Sonique qui gère la salle de musiques actuelles et porte les Rendez-Vous Soniques. Il a été tué au Bataclan à l'âge de 41 ans, laissant une femme et deux enfants. Il était originaire de Rouxeville dans la Manche et travaillait au Conseil départemental du Calvados.

• A lire aussi. Attentats. La commune de Rouxeville pleure Cédric Mauduit

