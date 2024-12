Saint-Lô. Oldelaf en concert au Normandy

Le chanteur Oldelaf est en concert au Normandy de Saint-Lô samedi 7 décembre dans la soirée. Il est connu, notamment, pour ses chansons La Tristitude, Courseulles-sur-Mer ou encore Le café. Dans ses chansons, il mêle poésie, humour et musique.

Le chanteur a des origines normandes, par sa mère caennaise, son père de Seine-Maritime et lui-même a une maison dans l'Orne. Il connaît aussi bien Saint-Lô. "C'est une région de cœur", explique-t-il. Et de détailler : "Et Saint-Lô, j'ai eu l'occasion d'y jouer plusieurs fois. On a été très bien accueilli au Normandy. On a fait des résidences là-bas." Il a aussi joué lors de la fête de la musique de 2011 sur la plage verte, lors du Tendance Live. "C'était d'ailleurs le plus gros concert de mon histoire devant 20 000 personnes", précise-t-il.

Il vient présenter son nouvel album Saint-Valentin qui raconte l'amour à ses différents niveaux, ses différents stades, avec aussi ses anciens titres.