Les vidéos de la Fête de la Musique 2011 à Saint-Lô - OLDELAF

OLDELAF était sans doute l'artiste le plus attendu par l'équipe de programmation de Tendance Ouest pour cette édition 2011 du Tendance Live Show-Fête de la Musique.

En revanche, OLDELAF, n'était sans doute pas l'artiste le plus attendu par le public, faute de notoriété de masse. Hors des autoroutes commerciales, l'homme tourne pourtant depuis plus de 10 ans, en particulier avec Monsieur D.

En quelques minutes, les 5 musiciens ont réussi à séduire et totalement conquérir les près de 20 000 spectateurs présents sur la Plage Verte de Saint-Lô.

C'était exceptionnel ! Des orchestrations superbes, une efficacité redoutable, des textes ciselés, un jeu de scène riche et parfaitement maitrisé, un humour au second degré tout en finesse, une générosité évidente envers le public. Bravo OLDELAF et ... Merci.

Regardez un extrait en vidéo du passage d'OLDELAF au Tendance Live Show 2011.

P.S : OLDELAF sera en concert au Normandy à Saint-Lô le 17 septembre 2011.