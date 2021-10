Saint-Laurent-de-Cuves. Robin Schulz, Calypso Rose, Rilès, NTM, Gauvain Sers... La prog' complète de Papillons de Nuit

Le festival Papillons de Nuit fête sa majorité les 18, 19 et 20 mai 2018 à Saint-Laurent-de-Cuves, dans la Manche. L'affiche (presque) complète de cette 18e édition a été dévoilée mardi 13 mars. Un dernier artiste restera à annoncer pour le vendredi soir, en remplacement de l'annulation de la tournée de Bertrand Cantat.

Vendredi 18 mai

L'ouverture du festival est aussi l'heure des retrouvailles avec Shaka Ponk, de passage pour la troisième fois à Papillons de Nuit et venant présenter son nouvel album.

Un jour de rendez-vous également, avec Møme, le talent de l'électro qui monte, et le prodige du rap belge à la conquête de l'hexagone Roméo Elvis. Ses acolytes Thérapie Taxi sont aussi de la partie, aux côtés des reggaemen de Jahneration.

Diva Faune, vu le printemps dernier sur la scène du Tendance Live, et Max Jury apportent leur douceur à l'ensemble, l'un avec sa pop ensoleillée, l'autre avec sa folk poétique.

Enfin, Theo Lawrence & The Hearts part à la conquête du public, avec sa musique soul virtuose et Nine Million Witches, découverte rock parrainée par le Normandy à Saint-Lô, s'avance toutes guitares dehors.

Samedi 19 mai

Jour du retour triomphal du Suprême NTM, qui se produit à P2N trente ans après sa formation pour une date exclusive en Normandie !

Jour traditionnellement rock aussi, avec le prodige britannique Jake Bugg accompagné de la fine fleur du rock outre-Manche : Django Django, funky et bordélique ; Idles, brut de décoffrage ; Findlay, digne héritière de PJ Harvey ou encore HMLTD, ouragan glam-rock.

Côté français, c'est auréolée d'une Victoire de la Musique que se présente la talentueuse Juliette Armanet. Ofenbach, le duo de DJs qui transforme tout ce qu'il touche en tubes et Petit Fantôme, hérault de la pop, seront aussi de la partie avec les multi-instrumentistes de génie Inüit.

La Normandie sera dignement représentée par Bafang, ovni afro-rock parrainé par Le Cargö à Caen et l'affiche de cette première journée pour Odézia, scène découverte gratuite : Mnnons de Rouen, les Caennais de Freshcaencamps et Tom Kelma de Bayeux, également finaliste du Tremplin Papillons de Nuit.

Dimanche 20 mai

Le troisième temps du festival est l'occasion du grand show électro de Robin Schulz, passé maître dans la production de hits mondiaux.

Bernard Lavilliers et Calypso Rose font tous deux voyager le public au fil des rythmes du monde, l'un avec ses textes engagés et l'autre reine incontestée du calypso. Plus près de nous, Rilès, le talent normand qui séduit l'Amérique, met le feu aux scènes où qu'il passe. Un peu comme Lee Fields & The Expressions, seigneur au royaume de James Brown ou, dans un autre registre, le duo féminin Nova Twins, ambassadrices de l'urban-punk.

Ce dimanche, on jongle aussi avec les mots : Gauvain Sers dans la lignée de Renaud ou Cabadzi X Blier, la rencontre incroyable des répliques de Bertrand Blier et de l'electro-hip-hop de Cabadzi.

Une nouvelle fois, la nouvelle scène régionale est dignement représentée avec Cannibale, parrainé par La Luciole à Alençon et The Hits, vainqueur cherbourgeois du Tremplin Tendance Ouest-P2N. Sur Odézia se produisent les Caennais d'Audiofilm, le Rouennais Cøllø et Ali Danel du Havre.

Olifan & les Kids, concert gratuit pour les enfants

Exceptionnellement, le site du festival ouvrira gratuitement le dimanche midi pour accueillir un spectacle inédit ! Olifan & Les Kids, c'est la rencontre du groupe jeune public Olifan et des élèves de CE2-CM1-CM2 de Coulouvray-Boisbenâtre (Manche). Une rencontre rendue possible grâce au programme "La Fabrique à Chansons" lancé par la Sacem en 2015, qui vise à mettre l'enfant au cœur du processus de création musicale. Le dispositif est porté par le Théâtre Municipal de Coutances, partenaire du concert.

Festival Papillons de Nuit, les 18, 19, et 20 mai 2018 à Saint-Laurent-de-Cuves (Manche) Tarifs : forfaits 3 Jours 97 €, Forfaits 2 Jours 71 €, Billets 1 Jour à partir de 38€ Accès au camping offert avec tous les billets. Tarifs hors frais de location et dans la limite des quantités disponibles.