A Cédric Mauduit, tué au Bataclan : "les héros ne meurent jamais"

C'est au son de la chanson "We can be heroes", de David Bowie, l'une de ses idoles rock, que les proches de Cédric Mauduit, comme bien d'autres personnes qui le connaissaient de près ou de loin, lui ont rendu en début d'après-midi un ultime hommage en l'abbatiale Saint-Etienne.



Tous se sont relayés pour bénir sa dépouille, et laisser quelques mots dans la douzaine de registres de condoléances installés à l'entrée de l'église. De chaque côté, un portrait de Cédric Mauduit, souriant et avenant, comme ses proches l'ont présenté cet après-midi, dans le silence asourdissant des travées pleines de l'abbatiale. L'un, en lisant quelques lignes du poème de Rimbaud, Le dormeur du val, d'autres en louant son amitié, son "écoute sans complaisances", ses valeurs : "c'était un ami complexe et simple, carré et spontané". "Outre les larmes, brillent dans nos yeux la fierté de t'avoir connu, de t'avoir aimé", lit un proche.

"Si tu avais pu choisir de mourir avec ton meilleur ami à un concert de rock, tu n'aurais peut-être pas dit non", a écrit sa maman, Fabienne. Son frère Matthieu, de conclure : "tu es mon héros, et les héros ne meurent jamais". De quoi faire résonner encore cette chanson de Bowie.