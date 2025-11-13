L'Under Grange festival de Cerisy-la-Salle a lancé une cagnotte en ligne, depuis le 1er novembre. Il espère récolter 10 000€. Pour l'instant, 3 410€ ont été obtenus. Cette cagnotte doit permettre de financer une troisième édition du festival l'été prochain. "La deuxième édition du Under Grange festival restera gravée dans nos cœurs. Une programmation incroyable, des bénévoles dévoués, des sourires sur tous vos visages… mais aussi une météo très capricieuse qui a malheureusement freiné la fréquentation. Résultat : un déficit de plusieurs milliers d'euros qui met en péril l'organisation d'une troisième édition en 2026", explique l'association 2049 qui organise le festival.
Cerisy-la-Salle. L'Under Grange festival lance une cagnotte pour pouvoir organiser une troisième édition
Culture. L'association 2049, qui organise l'Under Grange festival à Cerisy-la-Salle près de Coutances, a lancé une cagnotte, le 1er novembre. Elle espère récolter 10 000€ pour organiser une troisième édition. La deuxième a été à perte à cause de la météo.
Publié le 13/11/2025 à 16h18 - Par Thibault Lecoq
