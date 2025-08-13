Incontournable. Au parc de Clères, des animaux en liberté dans un cadre idyllique

Le parc de Clères, situé à une trentaine de kilomètres au nord de Rouen, est un domaine de 52 hectares mêlant patrimoine historique, biodiversité animale et richesse botanique. Le château Renaissance, remanié au XIXe siècle, surplombe un parc paysager conçu dans le style anglais. Fondé en 1919 par l'ornithologue Jean Delacour, le parc abrite environ 1 400 animaux, dont près de 1 000 évoluent en semi-liberté. Les oiseaux, dont Jean Delacour était un passionné, sont chez eux ici mais les visiteurs peuvent également admirer des antilopes, gibbons, wallabies ou flamants roses. Récemment, un bébé panda roux y a vu le jour ! Le parc botanique, enrichi par des essences rares, comprend plus de 2 500 espèces végétales. En février 2023, le parc de Clères a reçu le label "Jardin remarquable", symbole de son intérêt culturel, esthétique et botanique.

Pratique. 32 av Parc, Clères. Ouvert tous les jours de 9h à 19h. Tarifs : de 8€ à 10,50€, gratuit - de 3 ans.