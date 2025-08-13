En ce moment COME ALONG TITIYO
Sensations. Avec la grande roue, prenez de la hauteur tout l'été à Courseulles

Loisir. La grande roue de Courseulles-sur-Mer fait son retour tout l'été, de quoi vous offrir une magnifique vue sur la mer.

Publié le 13/08/2025 à 15h00 - Par Lilian Fermin
Sensations. Avec la grande roue, prenez de la hauteur tout l'été à Courseulles
Profitez de l'été à Courseulles-sur-Mer avec la grande roue, jusqu'au 31 août.

Offrez-vous une vue imprenable sur les plages gorgées d'histoire de la Côte de Nacre. A Courseulles-sur-Mer, la grande roue fait son grand retour sur la plage, au niveau de la place du Général de Gaulle. Hissé à 32m de haut, l'engin vous emmène pour un tour, de jour comme de nuit, grâce à ses 24 cabines "éclairées et fermées par des vitres et des portes, accessible jusqu'à six personnes", indique la commune.  Chaque billet vous permet de faire quatre tours complets.

Pratique. Tous les jours de 11h à minuit jusqu'au 31 août. 6€ pour les adultes, 4€ pour les enfants de moins de 10 ans, gratuit pour les moins de 2 ans. Une cabine est adaptée aux personnes à mobilité réduite.

