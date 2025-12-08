En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. La magie de Noël s'invite aussi au MoHo

Société. Vendredi 5 novembre et samedi 6 décembre, de 11h à 23h, le MoHo a organisé à Caen son premier marché de Noël, avec au programme plus de 60 artisans et créateurs normands.

Publié le 08/12/2025 à 16h26, mis à jour le 08/12/2025 à 16h41
Caen. La magie de Noël s'invite aussi au MoHo
Le marché de Noël du MoHo était organisé pour la première fois. - dr

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Pour la première fois de son histoire, le MoHo, à Caen, a organisé un marché de Noël, les 5 et 6 décembre. L'événement, pensé comme un véritable village éphémère au cœur de Caen, avait pour objectif de mettre en lumière le savoir-faire normand. On y retrouvait notamment retrouver les cidres de chez Dots, des bijoux de l'atelier de Joïa ou le livre de développement personnel Le chemin vers soi de Bérangère Vidament. De quoi faire le plein de cadeaux de Noël.

Du miel normand et des ruches en entreprise

Depuis 2016, Jason Garitan développe l'entreprise de son père Uibie, basée à Laize-Clinchamps. En plus du miel produit et mis en pot en famille, il développe une activité de ruches en entreprise à travers la Normandie.

Il est présent pour ce premier marché de Noël du MoHo car il "aime bien le lieu". Il s'est dit "qu'un marché de Noël pouvait sûrement bien fonctionner". Sur son stand, une large panoplie d'idées cadeaux issues de leur production comme du miel de fleurs de Caen, des pastilles au miel et même des bougies. Jason Garitan dresse un bilan positif de cette première édition du MoHoël qu'il a trouvé "top. Si ça se refait, je serai là avec plaisir !".

On y trouvait du miel !On y trouvait du miel !

Thurb, le graphiste qui collabore avec des stars d'internet

Le style pop et coloré de l'artiste attire le regard et lui permet de se démarquer au milieu des nombreux créateurs présents. Cette identité visuelle forte lui a ouvert les portes du monde de YouTube avec des collaborations avec des créateurs comme le Normand Squeezie, Biglo & Oli, Inoxtag, attendu à Mondeville 2 dans quelques jours, ou encore McFly & Carlito.

Sur le stand de l'illustrateur, qui a signé l'affiche de la Foire internationale de Caen 2025, édition du Millénaire, vous pouviez y retrouver de nombreux objets pour ravir les amoureux de la ville aux cent clochers : tableau sur le film Yoroï d'Orelsan, tote bag et cartes postales en hommage à Caen.

Thurb est présent pour "se faire connaître des locaux". En plus, l'artiste, n'ayant pas de boutique physique en ville, y voit l'opportunité "de proposer son travail pour que les gens puissent offrir ses créations comme cadeaux de Noël".

Le travail de l'artiste Thurb.Le travail de l'artiste Thurb.

Galerie photos
On y trouvait du miel ! Le travail de l'artiste Thurb.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. La magie de Noël s'invite aussi au MoHo
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple