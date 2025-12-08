Caen. La magie de Noël s'invite aussi au MoHo

Pour la première fois de son histoire, le MoHo, à Caen, a organisé un marché de Noël, les 5 et 6 décembre. L'événement, pensé comme un véritable village éphémère au cœur de Caen, avait pour objectif de mettre en lumière le savoir-faire normand. On y retrouvait notamment retrouver les cidres de chez Dots, des bijoux de l'atelier de Joïa ou le livre de développement personnel Le chemin vers soi de Bérangère Vidament. De quoi faire le plein de cadeaux de Noël.

Du miel normand et des ruches en entreprise

Depuis 2016, Jason Garitan développe l'entreprise de son père Uibie, basée à Laize-Clinchamps. En plus du miel produit et mis en pot en famille, il développe une activité de ruches en entreprise à travers la Normandie.

Il est présent pour ce premier marché de Noël du MoHo car il "aime bien le lieu". Il s'est dit "qu'un marché de Noël pouvait sûrement bien fonctionner". Sur son stand, une large panoplie d'idées cadeaux issues de leur production comme du miel de fleurs de Caen, des pastilles au miel et même des bougies. Jason Garitan dresse un bilan positif de cette première édition du MoHoël qu'il a trouvé "top. Si ça se refait, je serai là avec plaisir !".

On y trouvait du miel !

Thurb, le graphiste qui collabore avec des stars d'internet

Le style pop et coloré de l'artiste attire le regard et lui permet de se démarquer au milieu des nombreux créateurs présents. Cette identité visuelle forte lui a ouvert les portes du monde de YouTube avec des collaborations avec des créateurs comme le Normand Squeezie, Biglo & Oli, Inoxtag, attendu à Mondeville 2 dans quelques jours, ou encore McFly & Carlito.

Sur le stand de l'illustrateur, qui a signé l'affiche de la Foire internationale de Caen 2025, édition du Millénaire, vous pouviez y retrouver de nombreux objets pour ravir les amoureux de la ville aux cent clochers : tableau sur le film Yoroï d'Orelsan, tote bag et cartes postales en hommage à Caen.

Thurb est présent pour "se faire connaître des locaux". En plus, l'artiste, n'ayant pas de boutique physique en ville, y voit l'opportunité "de proposer son travail pour que les gens puissent offrir ses créations comme cadeaux de Noël".

Le travail de l'artiste Thurb.