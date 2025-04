People. On a revu la vidéo 3 fois : Squeezie, le célèbre roi de YouTube, révèle être normand !

Loisirs. Il est la star incontestée de YouTube, et suivi par des millions de fans… et pourtant, un détail sur ses origines était encore inconnu du grand public. Dans une récente vidéo pleine d'humour, Squeezie révèle une info très croustillante : il serait… normand ! On vous raconte tout.