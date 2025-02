Musique. "2025 va être très très fun" : Orelsan annonce son grand retour, tout ce qu'il prépare pour 2025 dévoilé

Disparu des radars depuis son dernier album, Orelsan fait son grand retour avec une vidéo qui en dit peu, mais qui promet beaucoup. Postée sur ses réseaux sociaux, elle démarre avec une phrase qui met tout le monde d'accord : "Je pense que 2025 va être très très fun." Forcément, les spéculations s'enchaînent et les fans s'emballent déjà sur ce qui les attend.

Un mélange d'indices intrigants

Le teaser enchaîne des images ultrarapides qui n'ont pas tardé à être décortiquées par ses fans. Parmi elles :

Un extrait de One Punch Man , l'animé pour lequel il double un personnage, ce qui laisse penser à une implication plus grande dans le projet.

, l'animé pour lequel il double un personnage, ce qui laisse penser à une implication plus grande dans le projet. Un guépard, symbole de vitesse et de puissance… Non désolé, on n'a pas d'indice pour celui-là.

Des images de concerts enflammés , laissant entendre une possible tournée à venir (en tout cas c'est l'analyse des fans).

, laissant entendre une possible tournée à venir (en tout cas c'est l'analyse des fans). La première page d'un scénario de film , attisant encore plus la curiosité sur son futur projet cinématographique.

, attisant encore plus la curiosité sur son futur projet cinématographique. Certains pensent même qu'un album surprise pourrait débarquer dans les prochains mois. Pour l'instant, Orelsan joue la carte du mystère et maintient le suspense.

Orelsan de retour sur le petit écran

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le rappeur caennais revient aussi à la télévision aux côtés de Gringe dans Bref. La série culte fait son grand retour vendredi 14 février, avec une bande-annonce qui a déjà mis tout le monde en ébullition. Une occasion en or pour les nostalgiques de retrouver l'alchimie du duo mythique qui a marqué une génération.

2025, l'année d'Orelsan ?

Entre musique, cinéma et télé, Orelsan semble bien décidé à marquer 2025 de son empreinte. Reste à voir si ce teaser énigmatique débouchera sur un album, une tournée ou d'autres surprises. Une chose est sûre : on n'a pas fini d'entendre parler de lui, et cette année risque bien d'être sous le signe d'Orelsan !